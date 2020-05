Paderborn (WB). Desinfektionsmittelspender und Seifenspender haben am Freitag auf der Liste zweier Männer gestanden. Kaufen wollten sie diese jedoch nicht. Stattdessen stahlen sie die Spender im Brüderkrankenhaus und in Praxen im Medico-Ärztehaus an der Husener Straße in Paderborn aus den Toilettenräumen.