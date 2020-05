Von Dietmar Kemper

Demnach nahm das Ausmaß der Verfahren auch bei Umweltdelikten (144 statt 128), politischen Straftaten (von 83 auf 107) und bei der Verbreitung pornografischer Schriften (von 203 auf 633) zu. Für die starke Steigerung auf 633 war vor allem ein Fall verantwortlich, in dem die Polizei Datenträger ausgewertet hatte.

Staatsanwaltschaft warnt die kleinen und großen Fische

Aber nicht überall zeigt die Kurve nach oben. Erstmals nach fünf Jahren mit Steigerungsraten bei den Rauschgiftdelikten sank die Zahl der Verfahren von zuletzt 2666 auf 2437. Oft geht es dabei um große Mengen von Drogen. Die Staatsanwaltschaft warnt die kleinen und großen Fische: „Rauschgifthändler müssen auch in Zukunft von einem hohen Entdeckungsrisiko ausgehen und mit empfindlicher Bestrafung rechnen.“

Von einer Entspannung im Bereich der Verstöße gegen das Betäubungsmittelgesetz kann aber keine Rede sein – die Zahl der Verfahren ist nach wie vor sehr hoch. So waren 2013 bei der heimischen Staatsanwaltschaft, die für die Kreise Paderborn und Höxter sowie den Altkreis Lippstadt zuständig ist, „nur“ 1515 Verfahren anhängig – was aber auch schon ein hohes Niveau darstellte.

28.735 Ermittlungsverfahren eingeleitet

Über zu wenig Arbeit brauchen sich die knapp 110 Mitarbeiter in der von Gerrit Gabriel geleiteten Staatsanwaltschaft nicht zu beklagen. Die Zahlen sind konstant auf hohem Niveau. In 2019 wurden 28.735 Ermittlungsverfahren eingeleitet, etwas mehr als 2018 mit 28.609 Verfahren. Die Ermittlungen richteten sich insgesamt gegen 32.748 Tatverdächtige, in 3480 Verfahren wurde schließlich Anklage erhoben. In 60 Prozent der Fälle wurde den Verurteilten eine Geldstrafe aufgebrummt. 261 der insgesamt 5746 verurteilten Täter (2018: 6266) mussten eine Freiheitsstrafe verbüßen oder kamen in die Psychiatrie oder eine Entzugsklinik. 562 Personen wiederum erhielten laut dem Jahresbericht eine Freiheitsstrafe auf Bewährung. Insgesamt gut 8500 Verfahren stellte die Staatsanwaltschaft ein.

87 Prozent der Verfahren innerhalb von drei Monaten erledigt

Wichtig für die Akzeptanz der Justiz durch die Bürger ist die Frage, wie schnell Verbrechen geahndet werden. Im vergangenen Jahr schaffte es die Staatsanwaltschaft Paderborn, 87 Prozent der Verfahren innerhalb von drei Monaten zu erledigen. Konkret waren das 24.893 von insgesamt 28.695 Verfahren. Und das, obwohl bei Richtern und Staatsanwälten seit Jahren über Personalmangel berichtet wird und so mancher fertige Jura-Student die bessere Bezahlung in der freien Wirtschaft vorzieht. Mehr als sechs Monate Bearbeitungszeit nahmen nur fünf Prozent aller Verfahren der Paderborner Staatsanwaltschaft in Anspruch. Mehr Zeit als üblich entfällt meist auf Verfahren in den Bereichen Wirtschafts- und Organisierte Kriminalität.