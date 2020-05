Paderborn (WB). Erleichterung bei den Imkern in Bad Lippspringe. Alle Futterkranzproben waren negativ – die Amerikanische Faulbrut in Bad Lippspringe ist erloschen. Bei der AFB handelt es sich um eine bakterielle Infektion, die ausschließlich die Brut der Honigbiene befällt.

Alle Futterkranzproben waren negativ. Der im August 2019 eingerichtete Sperrbezirk und damit alle verbundenen Einschränkungen für die Bienenhalter sind ab Donnerstag, 14. Mai, aufgehoben.

Das Amt für Verbraucherschutz- und Veterinärwesen des Kreises Paderborn hatte einen Sperrbezirk mit einem Radius von einem Kilometer rund um den Ausbruchsort angeordnet, um eine weitere Verbreitung der Bienenseuche zu verhindern. Die drei Bienenvölker des betroffenen Imkers konnten durch das Kunstschwarmverfahren gerettet werden. Dabei wird das gesamte Wabenmaterial vernichtet. Die Bienen werden in neue oder desinfizierte Beuten eingesetzt. Dieses Verfahren ist nur dann möglich, wenn das Bienenvolk noch stark genug ist. Innerhalb des Sperrbezirks in Bad Lippspringe befanden sich 11 weitere Imker, deren Bienenvölker auch untersucht werden mussten. Grundsätzlich müssen die amtstierärztlichen Untersuchungen nach Ausbruch der AFB frühestens zwei Monate, spätestens neun Monate nach der Tötung oder Behandlung der an der Seuche erkrankten Bienenvölker des betroffenen Bienenstandes wiederholt werden. Sämtliche Proben waren negativ.

Sperrgebiet im Kerngebiet Paderborns bleibt bestehen

Im vergangenen Sommer wurde bereits im Juni 2019 der Ausbruch der Amerikanische Faulbrut bei mehreren Bienenvölkern im Kerngebiet der Stadt Paderborn festgestellt. Dieses Sperrgebiet bleibt weiterhin bestehen, da die Untersuchungen nicht alle abgeschlossen sind. Mit der Aufhebung des letzten Sperrgebietes im Kreis ist frühestens Ende Mai zu rechnen, vorausgesetzt die Laborergebnisse sind alle negativ.

Nicht auf Menschen übertragbar

Die Amerikanische Faulbrut ist eine Tierseuche, die nicht auf Menschen übertragbar ist. Der Honig kann bedenkenlos verzehrt werden. Nur die Sporen des Bakteriums sind infektiös. Diese werden von den nicht erkrankten Bienen mit dem Futter an die Maden weitergegeben. Die Maden sterben mehrheitlich nach der Verdeckelung der Brutzellen. Erste erkennbare Anzeichen der AFB sind daher eingesunkene Brutdeckel. Die Larven verwandeln sich in eine breiige, klebrige Masse, die in der Regel deutlich Fäden zieht (positive Streichholzprobe). Weiteres Symptom ist ein fauliger Geruch. Bei diesen Anzeichen sollten sich Imker sofort mit den Kreisveterinären in Verbindung setzen.