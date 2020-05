Paderborn (WB). Ein Radfahrer und ein Rollerfahrer sind bei Verkehrsunfällen in Paderborn teils schwer verletzt worden.

Wie die Polizei mitteilt, befuhr ein 62-jähriger Audifahrer am Donnerstag gegen 7.50 Uhr einen Wendehammer auf dem Oeynhauser Weg in Paderborn. Aus einem Fußweg kam ein 16-jähriger mit seinem Mountainbike und fuhr direkt auf die Fahrbahn. Dabei wurde der Jugendliche vom Auto erfasst und stürzte. Mit einem Rettungswagen wurde er zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

Um 8 Uhr bog ein 19-jähriger Mercedesfahrer von der Straße Oberes Feld in den Kreisverkehr Barkhauser Straße ein. Dabei missachtete er die Vorfahrt eines im Kreisverkehr fahrenden 28-jährigen Rollerfahrers. Der Roller prallte seitlich gegen das Heck des Autos. Beim Sturz verlor der Rollerfahrer seinen Helm. Er zog sich Kopfverletzungen zu und blieb schwerverletzt liegen. Der Rettunsgdienst brachte den Verletzten ins Krankenhaus.