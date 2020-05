Paderborn (WB). Bei einer Kollision auf dem Berliner Ring in Paderborn sind am Donnerstag zwei Autofahrerinnen verletzt worden.

Nach Angaben der Polizei bog gegen 16.05 Uhr eine 34-jährige BMW-Mini-Fahrerin von einem Geschäftsparkplatz auf den Berliner Ring nach links in Richtung Südring ein. Dabei missachtete sie die Vorfahrt einer 60-jährigen Ford-Mondeo-Fahrerin, die auf dem Berliner Ring in Richtung Detmolder Straße unterwegs war. Der Ford prallte frontal gegen die linke Seite des Mini. Beide Fahrzeuge wurden durch den Zusammenstoß stark beschädigt. Die verletzten Fahrerinnen wurden mit Rettungswagen zur ambulanten Behandlung in Krankenhäuser gebracht.