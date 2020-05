Von Paul Edgar Fels

Paderborn (WB). Lebensmittelkontrolleure des Kreises Paderborn haben Ende 2019 bei einem Paderborner Hersteller von Dönerspießen faulendes Rindfleisch und Schimmelbefall an Wänden und Türen festgestellt. Am Freitag hat die Staatsanwaltschaft Paderborn gegen den Unternehmer wegen Verstoßes gegen das Lebensmittelrecht Anklage vor dem Amtsgericht erhoben.

Der Döner-Hersteller darf aber vorerst weiter arbeiten. Das teilte der Kreis Paderborn am Freitag auf Anfrage mit.

Den Lebensmittelkontrolleuren bot sich im November und Dezember bei drei Überprüfungen der Betriebsstätte ein äußerst unappetitliches Bild. Am 11. und 19. November hätten sie im Produktionsraum der Dönerspieße „hochgradigen Schimmelbefall an Wänden und Türen“ festgestellt, wie die Staatsanwaltschaft mitteilte. „Erheblich verschmutzte Ausrüstungsgegenstände lagen unmittelbar neben leicht verderblichen Lebensmitteln. Im Kühlraum lagerte verdorbenes, faulendes Rindfleisch.“

Auflagen nicht nachgekommen

Der jeweiligen Auflagen der Kontrolleure, diese Mängel abzustellen, sei der Angeschuldigte am 11. November jedoch gar nicht und auch am 19. November nur „unzureichend“ nachgekommen, bemängelt die Staatsanwaltschaft. Denn auch am 6. Dezember stellten die Kontrolleure im Kühlraum erneut mehrere Kisten mit „deutlich verdorbenem Rindfleisch“ sicher. Es war zur Produktion von Dönerspießen vorgesehen.

Dass der nach Behördenangaben „kleine Betrieb“ dennoch nicht geschlossen wurde, erklärte der Kreis am Freitag damit, dass zum einen nur ein „kleiner Teil der Produktion“ betroffen gewesen war. Zum anderen sei bei den nachfolgenden wöchentlichen Kontrollen „alles in Ordnung“ gewesen.

„Ein Berufsverbot wäre nicht verhältnismäßig gewesen“, sagte Michaela Pitz, Sprecherin des Kreises Paderborn. Sie betonte aber auch: „Die haben wir auf dem Schirm.“ Die wöchentlichen Kon­trollen würden fortgesetzt. Zur Zahl der Mitarbeiter und der belieferten Kunden machte der Kreis unter Verweis auf das laufende Verfahren keine Angaben.

Wie der Paderborner Oberstaatsanwalt Marco Wibbe am Freitag mitteilte, werde ein Verstoß gegen das sogenannte Lebensmittel-, Bedarfsgegenstände- und Futtermittelgesetzbuch mit einer Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr oder mit einer Geldstrafe bestraft.

Ein Termin für eine Hauptverhandlung am Amtsgericht Paderborn steht noch nicht fest.