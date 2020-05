Aber: Im Rahmen seiner Frühjahrssitzungen hat der Wissenschaftsrat Ende April Förderempfehlungen zur aktuellen Förderphase für Forschungsbauten ausgesprochen. Dem Wirtschaftsrat lagen 14 förderwürdige Vorhaben der Länder vor, unter denen nach Qualitätskriterien priorisiert wurde. Das Paderborner Photonic Quantum Systems Laboratory (PhoQSLab) konnte sich gegen die Konkurrenz behaupten. Das „P10“ genannte Gebäude soll laut Plan zwischen Kita und den Gebäuden für Ingenieurwissenschaften und den Naturwissenschaften angesiedelt werden.

" „„Wir können hier Paderborn noch einmal ganz anders in den Fokus rücken““ Uni-Vizepräsidentin Simone Probst "

„Unser Antrag hat Bestnoten bekommen“, berichtete Probst unter dem Beifall der Ratsmitglieder. In der Quanteninformationstechnologie beabsichtigen die Paderborner Wissenschaftler gemeinsam mit den Bereichen Physik, Informatik und Elektrotechnik die Technologie für Morgen zu entwickeln. Ziel sei die Entwicklung von sicheren, nicht abhörbaren Kommunikationssystemen auf Quanten-Basis (Licht-Quanten). „Wir glauben, dass dort eine große Zukunft liegt – auch im europäischen Rahmen“, betonte Simone Probst. Nach ihrer Aussage wird es in Europa in absehbarer Zeit keine vergleichbare Forschungseinrichtung auf diesem Gebiet geben. „Wir können hier Paderborn noch einmal ganz anders in den Fokus rücken“, sagte sie.