Von Ingo Schmitz

Paderborn (WB). Die Corona-Krise hat in der Paderborner Gas­tronomie ein zweites Opfer gefordert: Nachdem am Freitag Rolf Hoppe bekannt gab, nach 22 Jahren das Liborieck zu schließen, trifft es nun das Bobberts am Neuen Platz – für einige Paderborner eine der ersten Adressen in der Innenstadt. Geschäftsführer und Gesellschafter Stefan Bergschneider hat am vergangenen Mittwoch Insolvenzantrag gestellt. Zum Insolvenzverwalter wurde der Paderborner Anwalt Oliver Ehrhardt bestellt.