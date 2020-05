Paderborn (WB). Ein mit Haftbefehl gesuchter Mann konnte in der Nacht zu Mittwoch durch den Einsatz mehrerer Streifen und einem Diensthundeführer mit Diensthund im Paderborner Stadtteil Sande gestellt und festgenommen werden.

Wie die Polizei mitteilt, hatte am Dienstagabend gegen 22.25 Uhr ein Zeuge per Polizei-Notruf eine tätliche Auseinandersetzung auf Ostenländer Straße und die Hilferufe einer Frau gemeldet. Noch bevor die Polizei eintraf, war der Zeuge der Frau zur Hilfe geeilt.

Laut seinen Angaben schlug und trat der Täter auf die Frau ein und schleuderte ein Fahrrad gegen das Opfer. Als der Schläger den Zeugen entdeckte, ließ er von der Frau ab und ergriff die Flucht. Die 23-Jährige erlitt leichte Verletzungen.

Diensthundeführer aus Gütersloh angefordert

Den Täter konnte sie der Polizei gegenüber benennen. Gegen den 21-Jährigen lag ein Haftbefehl über eine Freiheitsstrafe von eineinhalb Jahren vor. Zur Fahndung nach dem Flüchtigen setzte die Polizeileitstelle mehrere Streifenteams ein und forderte einen Diensthundeführer aus Gütersloh an.

Mehrfach entdeckten die Polizisten den Gesuchten und stellten ihm nach. Dem 21-Jährigen gelang es immer wieder in der Feldflur in Richtung Delbrück unterzutauchen. Kurz nachdem er durch den Boker Kanal gewatet war, konnte ihn jedoch der Diensthundeführer am Flußweg bei Delbrück stellen. Allein die Androhung, den Diensthund einzusetzen, hatte den Flüchtenden zur Aufgabe bewegt. Er ließ sich widerstandslos festnehmen.

Nach einem kurzen Aufenthalt im Gewahrsam der Paderborner Polizei kam der junge Mann in eine Justizvollzugsanstalt. Ein erneutes Strafverfahren wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung und Fahrraddiebstahls wurde gegen den 21-Jährigen eingeleitet. Das Fahrrad, mit dem er auf die Frau losgegangen war, war vermutlich gestohlen.