Paderborn (WB). Die Zahl der Corona-Infektionen im Kreis Paderborn ist an diesem Donnerstag (Christi Himmelfahrt) um drei Fälle gestiegen. Betroffen ist nach Angaben der Kreisverwaltung das Altenheim in Altenbeken. Insgesamt gibt es aktuell 47 infizierte Menschen im Kreis Paderborn.

Bislang haben sich seit Ausbruch der Pandemie 623 Menschen mit dem Virus angesteckt. Wie berichtet, war in Altenbeken eine Pflegekraft positiv auf das Coronavirus getestet worden. Bislang gab es in der Einrichtung sieben infizierte Bewohner. Durch die drei neuen Fälle steigt die Zahl auf 10. Das aktuelle Ausbruchsgeschehen in dem Altenheim ist nach Angaben des Kreises auf einen Wohnbereich begrenzt.

Die gute Nachricht: Es gibt keine neuen Todesfälle zu beklagen. Bislang sind 33 Menschen im Zusammenhang mit einer COVID-19-Infektion verstorben. Auch die Zahl der Genesenen ist unverändert: 543 Menschen gelten als gesund, haben also eine COVID-19-Infektion überstanden. Sieben Patienten (Vortag: 8) werden zurzeit im Krankenhaus behandelt, drei davon auf Intensiv.

Drei Kommunen, Bad Lippspringe, Bad Wünnenberg und Lichtenau gelten weiterhin als coronafrei: Hier ist aktuell niemand infiziert.

Hier die aktiven Corona-Infektionen – aufgeschlüsselt nach den kreisangehörigen Kommunen: Altenbeken: 14, Bad Lippspringe: 0, Bad Wünnenberg: 0, Borchen: 1, Büren: 1, Delbrück: 5, Hövelhof: 5, Lichtenau: 0, Paderborn: 20, Salzkotten: 1.

In den vergangenen sieben Tagen sind 13 Neuinfektionen bestätigt worden.