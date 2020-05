Die Zahl der Todesfälle ist unverändert gegenüber Freitag: Insgesamt sind mittlerweile 33 Menschen im Zusammenhang mit einer COVID-19-Infektion verstorben, teilt der Kreis mit. 543 Menschen gelten nach ihrer Infektion als genesen. Aktuell sind 57 Menschen wegen ihrer aktiven Erkrankung in Quarantäne.

Deutlich rückläufig ist die Zahl der Patienten, die zurzeit im Krankenhaus behandelt werden. Aktuell sind es nur noch drei, zwei davon befinden sich auf einer Intensivstation.

Drei Kommunen, Bad Lippspringe, Bad Wünnenberg und Lichtenau gelten weiterhin als coronafrei: Hier ist aktuell niemand infiziert.

In Altenbeken gibt es derzeit 22 Infizierte sowie in Borchen und Büren jeweils eine Person. In Hövelhof sind fünf Fälle bekannt. Mit 22 erkrankten Corona-Patienten hat es die Stadt Paderborn zu tun. In Salzkotten ist eine Person infiziert.