Von Ingo Schmitz

Paderborn (WB). Ohne Angaben von Gründen soll SPD-Ratsherr Ayhan Demir seinen Austritt aus der Fraktion und der Partei erklärt haben. Das berichtete SPD-Fraktionschef Franz-Josef Henze am Sonntag auf Anfrage dieser Zeitung. Jetzt haben die Sozialdemokraten nur noch zwölf Sitze im Rat. Demir will sein Mandat, das er 2014 über die Reserveliste bekommen hat, behalten. Er wird somit als fraktions- und parteiloser Ratsherr an den Sitzungen teilnehmen. Demir selbst war am Sonntag für eine persönliche Stellungnahme nicht zu erreichen.