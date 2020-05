Martina Heggemann möchte in der Paderborner Südstadt einen Unverpackt-Laden eröffnen und setzt bei der Finanzierung auf die Unterstützung der Bevölkerung.

Paderborn (WB). Es gibt sicher bessere Zeiten, um sich im Einzelhandel selbstständig zu machen. Die Corona-Krise wirbelt derzeit alle Branchen durcheinander. Doch davon lässt sich Martina Heggemann nicht beeindrucken. Sie möchte sich in der Paderborner Südstadt einen lang gehegten Traum erfüllen, und ein eigenes Geschäft eröffnen.

„Ich plane einen Unverpackt-Laden, in dem Kundinnen und Kunden sich die losen Waren in mitgebrachte Behältnisse füllen können“, sagt die Paderbornerin. „Bereits seit meiner Kindheit beschäftige ich mit den Themen Natur, Naturschutz und gesunder Ernährung. Aus diesem Bewusstsein heraus musste ich meine Einkäufe im Laufe meines Lebens jedoch immer mehr streuen. Ich habe mich hierbei besonders auf Bioläden konzentriert, immer im Hinterkopf, dabei nicht nur ökologisch sinnvoll, sondern auch so ökonomisch wie möglich einzukaufen.“

Professioneller Businessplan

Längst hat die 47-Jährige einen professionellen Businessplan erstellt und schon Gespräche mit Vermietern möglicher Ladenlokale geführt. Einzig die Finanzierung ist noch nicht final geklärt. Martina Heggemann setzt dabei auf Unterstützung aus der Bevölkerung: Durch Crowdfunding will sie einen Teil des Startkapitals einsammeln. Ihr Konzept ist ausgefeilt und auch der Name des Geschäfts ist bereits gefunden: „Mit „locker flockig – unverpackt paderborn“ möchten wir eine weitere Anlaufstelle im Herzen von Paderborn sein, die nachhaltig erzeugte Bio-Lebensmittel, Haushaltswaren, Naturkosmetik und ‚zero waste‘-Zubehör anbietet – und das unverpackt. Es etabliert sich mehr und mehr, eigene Behälter mit ins Geschäft zu bringen und vor Ort mit den nur wirklich benötigten Mengen zu befüllen. Das schont nicht nur die Umwelt, sondern auch den Geldbeutel“, sagt Martina Heggemann.

Aktion noch bis 31. Mai

Das erste Ziel ist es, über das Crowdfunding bis zum 31. Mai 20.000 Euro zu bekommen. Damit könnte die Gründerin die Ausstattung des Ladengeschäfts finanzieren: Umbau, Einrichtung, Schüttbehälter aus Kunststoff, Kassensystem, Waagen, Kaffeemaschine und noch vieles mehr.

Das zweite Fundingziel sind 45.000 Euro, die Martina Heggemann bis zum Spätsommer 2020 erreichen möchte. Die Summe würde in die Erstbestellung des Warensortiments, Schüttbehälter aus Glas und die Einrichtung eines Online-Bestellshops fließen.

Dass die gesteckten Ziele erreichbar sind, beweist die Tatsache, dass bisher schon mehr als 10.000 Euro im Funding-Topf sind. „Jetzt setze ich auf den Endspurt“, sagt Martina Heggemann.

Für die Unterstützer gibt es auf Wunsch auch eine Gegenleistung . Diese reicht von einem Einkaufsgutschein bis zu praktischen Accessoires für den Einkauf.

Sollte das Fundingziel bis Ende Mai nicht erreicht sein, fließt kein Geld. „Aber das ist natürlich beim Crowdfunding nicht das Ziel“, erklärt die Initiatorin.

Unterstützt wird die Idee vom City-Manager Heiko Appelbaum: „Ein weiterer Unverpackt-Laden wäre eine Bereicherung unserer innerstädtischen Geschäftswelt und ich begrüße das Engagement von Martina Heggemann sehr. Es gehört Mut dazu, sich selbstständig zu machen, aber wenn das Geschäftsmodell viel versprechend und erfolgreich ist, kann es auch eine Erfüllung sein.“

www.startnext.com/unverpackt-paderborn