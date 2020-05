Paderborn (WB). Zahl der Corona-Infektionen im Kreis Paderborn ist um drei Neuinfektionen – zwei in Paderborn und ein Fall in Bad Wünnenberg – auf 638 gestiegen. Das teilte das Kreisgesundheitsamt am Dienstag mit.

Die Zahl der Todesfälle ist gegenüber dem Vortag unverändert geblieben. Insgesamt sind 33 Menschen im Zusammenhang mit einer COVID-19-Infektion verstorben. 547 Menschen, drei mehr als am Montag , gelten den Angaben zufolge als gesund, haben also eine COVID-19-Infektion überstanden. Unverändert drei Patienten werden zurzeit in einem Krankenhaus intensivmedizinisch behandelt. Die aktiven Fälle, also die Zahl jener Menschen, die aktuell mit dem Coronavirus SARS-CoV-2 infiziert sind, nach Orten aufgeschlüsselt stellt sich wie folgt dar:

Altenbeken: 22

Bad Lippspringe: 0

Bad Wünnenberg: 1

Borchen: 1

Büren: 1

Delbrück: 6

Hövelhof: 4

Lichtenau: 1

Paderborn: 21

Salzkotten: 1

Aktuell sind 58 Menschen im Kreis Paderborn mit dem Coronavirus SARS-CoV-2 infiziert. Als einzige Kommune gilt derzeit Bad Lippspringe als coronafrei.

Das Kreisgesundheitsamt weist darüber hinaus darauf hin, dass die Zahl der Neuinfektionen klein genug sein muss, damit Kontaktpersonen noch nachverfolgt und Infektionsketten durch die Gesundheitsämter vor Ort unterbrochen werden können. Auch Intensivbetten müssen ausreichend vorhanden sein. Ab 50 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner innerhalb der letzten sieben Tage soll ein Notfallmechanismus greifen. Dann müssten Lockerungen wieder zurückgenommen werden, um eine weitere Ausbreitung des Corona-Pandemiegeschehens einzudämmen.

Für den Kreis Paderborn mit seinen 306.890 Einwohnern ist der Grenzwert von 50 bei einer Zahl von 154 Neuinfizierungen innerhalb einer Woche erreicht. In den letzten sieben Tagen wurden 23 Neuinfektionen bestätigt. Das entspricht einem aktuellen Inzidenzwert von 7,5 (Vortag 6,8).

Das Info-Telefon des Gesundheitsamtes ist unterdessen montags bis freitags von 9 bis 13 Uhr und von 14 bis 18 Uhr sowie samstags von 12 bis 16 Uhr unter der Telefonnummer 05251/3083333 erreichbar. Beantwortet werden allgemeine Fragen zu Corona.

Einen Überblick über das aktuelle Corona-Geschehen erhalten Sie hier .