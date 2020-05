Paderborn (WB). Die Zahl der Corona-Infektionen im Kreis Paderborn steigt um fünf zusätzliche Neuinfektionen (zwei in Paderborn, je ein Fall in Altenbeken, Bad Wünnenberg und Delbrück) auf 643, Stand 27. Mai, 11 Uhr. Das teilte der Kreis am Mittwochnachmittag mit.