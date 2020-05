Die Qualität werde anhand von Messwerten aus den zurückliegenden vier Jahren beurteilt, zusätzlich nähmen die Gesundheitsämter während der Badesaison mindestens alle vier Wochen Wasserproben und analysierten sie – vor allem auf Kolibakterien.

Untersucht wurden in Ostwestfalen-Lippe der Badesee Petershagen-Lahde, der Badesee Mindener Wald in Hille, der Borlefzener See in Vlotho, die Freizeitanlage Höxter-Godelheim, das Freizeitzentrum Kalletal-Varenholz, der Große Weserbogen in Porta Westfalica, der Lippe-See Paderborn, der Nesthauser See in Paderborn, der See am Kleihügel in Espelkamp und das Waldbad Steinhagen.

Nordrhein-Westfalens Umweltministerin Ursula Heinen-Esser rief am Mittwoch dazu auf, die Corona-Vorsichtsmaßnahmen auch an Badeseen einzuhalten und dort den Mindestabstand von 1,5 Metern zu beachten.