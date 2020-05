Bei der AFB handelt es sich um eine bakterielle Infektion, die ausschließlich die Brut der Honigbiene befällt. Der im Sommer vergangenen Jahres eingerichtete Sperrbezirk im Kerngebiet der Stadt Paderborn und die damit verbundenen Einschränkungen für die Bienenhalter sind aufgehoben. Alle 31 Proben bei den betroffenen 26 Imkern waren negativ.

Im Juni und Juli 2019 war die AFB bei mehreren Bienenvölkern im Kerngebiet der Stadt Paderborn festgestellt worden. Das Amt für Verbraucherschutz- und Veterinärwesen des Kreises Paderborn hatte einen Sperrbezirk mit einem Radius von einem Kilometer rund um die Ausbruchsorte in der Stadt Paderborn angeordnet, um eine weitere Verbreitung der Bienenseuche zu verhindern.

Grundsätzlich müssen die amtstierärztlichen Untersuchungen nach Ausbruch der AFB frühestens zwei Monate, spätestens neun Monate nach der Tötung oder Behandlung der an der Seuche erkrankten Bienenvölker des betroffenen Bienenstandes wiederholt werden. Sind alle Futterkranzproben negativ, so wie jetzt in Paderborn und zuletzt im Mai 2020 in Bad Lippspringe, können der jeweilige Sperrbezirk und die damit verbundenen Schutzmaßnahmen aufgehoben werden.