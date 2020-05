Paderborn (WB). Das Paderborner Kreis­gesundheitsamt verzeichnet nach eigenen Angaben fünf neue Corona-Fälle – drei in Bad Wünnenberg und je einen in Büren und Lichtenau. Die Zahl der bestätigten Corona-Infektionen steigt damit auf 648, teilte die Behörde am Freitag mit.

553 Menschen – ein Plus von vier gegenüber dem Vortag – gelten als gesund, sie haben also eine COVID-19-Infektion überstanden. Die Zahl der Todesfälle sei unverändert: Insgesamt sind 33 Menschen im Zusammenhang mit einer COVID-19-Infektion verstorben. Drei Patienten werden nach wie vor im Krankenhaus behandelt, zwei davon intensivmedizinisch.

Bad Lippspringe gilt aktuell als coronafrei

Aktuell sind 62 Menschen im Kreis mit dem Coronavirus infiziert. Nur Bad Lippspringe gilt aktuell als coronafrei. Hier folgen die Zahlen der sogenannten aktiven Fälle, aufgeschlüsselt nach Orten (Die Zahl erhält man, wenn man von der aufsummierten Gesamtzahl der Infizierten die Zahl der Genesenen und die Todesfälle abzieht):

Altenbeken: 21

Bad Lippspringe: 0

Bad Wünnenberg: 5

Borchen: 1

Büren: 2

Delbrück: 7

Hövelhof: 3

Lichtenau: 2

Paderborn: 20

Salzkotten: 1

Die Zahl der Neuinfektionen muss klein genug sein, damit Kontaktpersonen noch nachverfolgt und Infektionsketten durch die Gesundheitsämter vor Ort unterbrochen werden können. Auch Intensivbetten müssen ausreichend vorhanden sein. Ab 50 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner innerhalb der letzten 7 Tage soll ein Notfallmechanismus greifen. Dann müssten Lockerungen wieder zurückgenommen werden, um eine weitere Ausbreitung des Corona-Pandemiegeschehens einzudämmen.

Für den Kreis Paderborn mit seinen 306.890 Einwohnern ist der Grenzwert von 50 bei einer Zahl von 154 Neuinfizierungen innerhalb einer Woche erreicht. In den letzten sieben Tagen wurden 17 Neuinfektionen bestätigt. Das entspricht einem aktuellen Inzidenzwert von 5,5 (Vortag 6,5).

Abstrichzentrum in ehemaliger Kaserne wird geschlossen

Das Kreisgesundheitsamt weist erneut darauf hin, dass das Corona-Abstrichzentrum in der ehemaligen Alanbrooke-Kaserne an diesem Freitag geschlossen wird. Personen, die einen Corona-Test benötigen, können sich an ihren Hausarzt wenden. An Feiertagen und Wochenenden ist ein Arzt über den Bereitschaftsdienst der Kassenärztlichen Vereinigung unter der 116117 erreichbar.

