Paderborn (WB). Im Paderborner Südring-Center werden in der kommenden Woche zwei Bauprojekte abgeschlossen. Auf der Fläche des ehemaligen Combi-Marktes eröffnet am Donnerstag, 4. Juni, die Filiale der Modekette New Yorker . Zum Wochenende meldet sich dann das Team der Buchhandlung Linnemann nach der fast achtwöchigen Umbauphase zurück.

Auf etwa 1200 Quadratmetern wird bei New Yorker die neueste Mode für Frauen und Männer präsentiert. Als Young-Fashion-Unternehmen mit Hauptsitz in Braunschweig ist New Yorker weltweit mit mehr als 1100 Filialen in 45 Ländern vertreten. Seit mehr als 40 Jahren befindet sich das Unternehmen nach eigenen Angaben kontinuierlich auf Wachstumskurs und zählt mittlerweile mit rund 18.000 Mitarbeitern zu den größten internationalen Modemarken. Das Sortiment mit den Eigenmarken FSBN, FB Sister, Amisu, Smog, Censored und Accessoires richtet sich an Kunden aller Altersklassen. „Mit der Eröffnung von New Yorker ist endlich eine Filiale des weltweit agierenden Trendsetters in der Region vertreten“, sagt Center-Leiter Steffen Richert.

Genauso freut er sich aber auch, dass eine Tradition im Südring fortgeführt wird: Die Buchhandlung Linnemann , immerhin seit 1989 ein wichtiger Anlaufpunkt im Paderborner Einkaufszentrum, eröffnet nach achtwöchiger Umbauphase zum kommenden Wochenende. Nach der Schließung der Hauptfiliale in der Westernstraße wuchsen die Paderborner Buchhandlungen Bonifatius und Linnemann zusammen. Die Buchspiegel GmbH, ein Tochterunternehmen der Bonifatius GmbH, übernahm die Buchhandlung Linnemann im Südring-Center. Sie wird nun in bewährter Tradition und mit dem bisherigen Team fortgeführt.