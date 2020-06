Paderborn (WB). Mehr als 33.000 Euro hat Rudolf Jäger jetzt an das Palliativ-Netz im Kreis Höxter und an die „Cup & Cino-Foundation“ übergeben. Das ehemalige Vorstandsmitglied der Verbund-Volksbank OWL hatte anlässlich seiner offiziellen Verabschiedung in den Ruhestand am 10. Januar in der Stadthalle Höxter seine rund 500 Gäste um Spenden für gemeinnützige Zwecke anstelle von Geschenken gebeten.