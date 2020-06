Die Grundschule Bonifatius hat in diesem Jahr 50-jähriges Schuljubiläum. Darüber freuen sich (von links): Sandra Bergmann (stellvertretende Schulpflegschaftsvorsitzende), die Erstklässlerinnen Lara und Aaliyah sowie Bettina Kees-Schuto.

Paderborn (WB). Die Grundschule Bonifatius hat in diesem Jahr 50-jähriges Schuljubiläum. 1970 wurde die Schule in der Stadtheide eröffnet und von der Schulleiterin Martha Gröwer-Gövert geleitet.

Die Schülerzahl stieg stetig, so dass im Laufe der Jahre das Schulgebäude durch Umbau- und Anbaumaßnahmen umfangreich erweitert wurde. Die Bonifatius-Grundschule ist inzwischen eine Offene Ganztagsschule, die aktuell von etwa 350 Kindern besucht wird, heißt es in einer Mitteilung der Schule. Besonderer Schwerpunkt der Schule sei das gemeinsame Lernen von Kindern mit und ohne Förderschwerpunkt. In den vergangenen Jahren hat die Grundschule Bonifatius den Sport als weiteren Schwerpunkt etabliert.

2021 wird „Grundschule Bonifatius 50+1“ gefeiert

Seit 2014 leitet Bettina Kees-Schuto die Schule. Ihr Team besteht aus Grundschullehrkräften, Sonderpädagoginnen, Integrationskräften, Erzieherinnen, einer Sozialpädagogin sowie einem Schulsozialarbeiter. Das Schuljubiläum sollte im Mai mit Festakt und Schulfest unter dem Motto „Wir sind bunt, wir feiern rund“ begangen werden. Doch die Corona-Krise ließ das nicht zu. So freuen sich alle, im nächsten Jahr die „Grundschule Bonifatius 50+1“ zu feiern.

Schokolade für jedes Kind

Gänzlich ausfallen musste das Jubiläum in diesem Jahr trotzdem nicht. Es wurde ein Geburtstagstisch gedeckt und jedes Kind erhielt getreu dem Motto dank Unterstützung des Fördervereins eine bunte Schokoladensüßigkeit.