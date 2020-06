In Paderborn-Elsen sind in der Nacht zum Mittwoch Werkzeuge und Maschinen im Wert von mehreren tausend Euro gestohlen worden Foto: Jörn Hannemann

Paderborn (WB). Werkzeuge und Maschinen im Wert von mehreren tausend Euro sind in der Nacht zu Mittwoch am Obernheideweg in Elsen aus einem Firmenwagen gestohlen worden.