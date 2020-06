Paderborn (WB). Die Zahl der Corona-Infektionen im Kreis Paderborn steigt im Vergleich zum Vortag um sieben Neuinfektionen auf 667. In Altenbeken gibt es einen neuen Fall und in Borchen sowie in Büren jeweils drei neue Fälle. Das hat das Kreisgesundheitsamt am Samstagnachmittag mitgeteilt.