Very british: Angie Reeh, Vorsitzende des Deutsch-Englischen Clubs, freute sich über die internationale Premiere des Pader­brunches. Foto: Deutsch-Englischer Club

Paderborn (WB). Der Paderbrunch der Paderborner Werbegemeinschaft und des Citymanagers hat am Sonntag eine Premiere gefeiert: Erstmals fand die Veranstaltung wegen der Corona-Pandemie nicht unter freiem Himmel auf dem Marktplatz am Dom statt, sondern wurde digital mit Hilfe von Zoom-Videokonferenzen in den Wohnungen der Teilnehmer veranstaltet.