Paderborn (WB/mba). Mittlerweile ist auch schon der Name „Höffner“ an der Fassade zu sehen. Gut acht Wochen vor der geplanten Eröffnung am Donnerstag, 30. Juli, läuft auf der Baustelle zwischen Paderborner Straße und Stadionallee nach Angaben der Krieger-Unternehmensgruppe alles nach Plan.