Am Montag gab es nach Polizeiangaben mehrere Anrufe im Raum Delbrück und Hövelhof. Anrufer war jeweils ein vermeintlicher Enkel in Geldnöten. Am Dienstag gab es Betrugsversuche in Bad Lippspringe und im Paderborner Stadtgebiet. Die Polizei rät Betroffenen, sich bei einem Anruf nicht auf ein Gespräch einzulassen. Vermeintliche Anrufe von Enkeln sollten mit einem Anruf beim echten Enkel überprüft werden. Am Telefon sollten nie Angaben zu Geld, Wertgegenständen oder Bankdaten gemacht werden. Auflegen und sich bei der echten Polizei melden, sei die beste Lösung.