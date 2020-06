Im Herbst war von Problemen mit den WLAN-Netzen berichtet worden, von denen 10.000 Schüler betroffen sind. Offenbar laufen die Netze an den Schulen nach wie vor nicht stabil. Nach Worten von Dr. Thomas Wassong, Leiter der Stabsstelle Schul-IT beim Kreis, habe es einen mehrwöchigen Ausfall unter anderem am Ludwig-Erhard-Berufskolleg gegeben. Es habe sich um einen sehr komplexen Fehler gehandelt, berichtete Dr. Wassong. Dennoch seien solche Ausfallzeiten nicht akzeptabel. Es müsse nachgebessert werden.

Eine Maßnahme sei, ein so genanntes Bandbreitenmanagement einzuführen. Das bedeute, dass künftig nicht mehr ein einzelner Nutzer das technische Maximum der Bandbreite belegen könne, was eine verringerte Bandbreite für alle anderen Nutzer bedeute. Daher werde nun das Projekt WLAN 2.0 vorgezogen.

IT-Betreuung der Schulen neu regeln

Eine andere Maßnahme sei, die Betreuung der Schulen neu zu organisieren. Die Stabsstelle Schul-IT könne derzeit nicht selbst die Fehlersuche durchführen, sondern müsse sich auf die Rückmeldungen der Partner verlassen. Diesem Problem könne man entgegenwirken, in dem man eigene Strukturen im Haus schaffe, so Dr. Wassong. Alternativ wäre auch eine engere Zusammenarbeit mit dem Kommunalen Rechenzentrum (GKD) denkbar. Diese unterschiedlichen Modelle sollen nun geprüft werden. Die Verantwortlichkeit für die Digitalfragen der Schulen, so Dr. Massong, müssten in eine Hand.

Stefan Werth (CDU) warnte davor, die GKD als bewährten und zuverlässigen Partner aufzugeben. „Das was die GKD betreibt, das läuft“, stellte Werth fest. Es habe sich schon in der Vergangenheit gezeigt, dass die Schul-IT zu komplex für das Schulamt sei. „Da ist einiges schief gelaufen“, erinnerte er sich. Allenfalls dürfe das Projektmanagement beim Kreis liegen, allein wegen ihrer Größe sei die GKD aber wohl der richtige Partner, stellte Werth fest.

Die gute Nachricht zum Schluss: Der Kreis wird 500 digitale Endgeräte für die Schulen anschaffen, die die Lehrer im Unterricht verwenden und mit nach Hause nehmen können. In der Corona-Krise hätten einige Lehrer ihre privaten Rechner für Unterrichtsbelange genutzt. Das sei aus Gründen des Datenschutzes bedenklich.