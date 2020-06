Nach einer eingehenden Kontrolle in den Räumen des Franziskanerklosters konnten die Feuerwehrleute wieder abrücken. Foto: Ingo Schmitz

Paderborn (WB/itz). Die Paderborner Feuerwehr ist am Samstagnachmittag zu einem Feuer in der Innenstadt alarmiert worden. Zum Glück ging der Einsatz im Franziskanerkloster, das direkt an der Westernstraße liegt, glimpflich aus. Nach Angaben der Paderborner Feuerwehr gab es keine verletzten Personen.