„Die Paderborner Kommunalpolitik muss endlich weiblicher werden“, formuliert Bürgermeisterkandidatin Elke Süsselbeck ihr Motiv für die Kandidatur auf Platz zwei. Frauen- und Sozialpolitik sind Schwerpunkt ihres politischen Programms. „In Paderborn lebt fast jedes fünfte Kind an der Armutsgrenze. Der Großteil der Alleinerziehenden sind immer noch die Mütter. Dadurch gibt es eine Verbindung von Kinder- und Frauenarmut. Die Benachteiligung von Frauen durch Teilzeitjobs, Armutslöhnen und Kindererziehung setzt sich bis ins hohe Alter fort: die steigende Altersarmut ist überwiegend weiblich.“

Linke ist weiblich

Die Linke wählte 20 Kandidaten für die Reserveliste, mehr als die Hälfte weiblich und nahezu durchgängig einstimmig. Unter den ersten sechs Listenplätzen sind auch drei Nichtmitglieder. „Wir wollen damit auch deutlich machen: Wer sich in Paderborn für linke Kommunalpolitik engagieren will, muss nicht Parteimitglied sein“, so Borgmeier. „Über die Hälfte der Kandidatinnen und Kandidaten sind gewerkschaftlich engagiert und üben betriebliche Mandate aus. Wir gehen mit einem starken Personalangebot in den Wahlkampf, mit einer guten Altersmischung und einer breiten gesellschaftlichen Repräsentanz.“

Erfahrungen aus Shutdown nutzen

Einstimmig wurde ein Kommunalwahlprogramm verabschiedet. Unter dem Motto „Für ein sozial gerechtes und sexismusfreies Paderborn!“ fordert die Linke Maßnahmen, um die soziale Spaltung zu Überwinden. „Armut darf nicht länger hingenommen werden“, stellt Roswitha Köllner, Stadtverbandssprecherin und Ratsfrau klar. „Gerade in Corona-Zeiten wird deutlich, dass Sozialleistungsbezieher und Beschäftigte im Niedriglohnsektor – und damit überwiegend Frauen – besonders betroffen sind.“

Jörg Schroeder, Co-Sprecher im Stadtverband, ergänzt: „Wir müssen jetzt die Erfahrungen aus dem Shutdown nutzen. Alle haben erlebt, wie wohltuend leere Straßen und Parkplätze sind. Wir wollen jetzt die Energie- und Verkehrswende in Paderborn umsetzen.“ Unter anderem fordert die Linke mittelfristig einen ticketfreien Nahverkehr, den Ausbau des ÖPNV und des Radwegenetzes.