Paderborn (WB). Nach Tagen einer positiven Entwicklung in Sachen Corona, musste das Kreisgesundheitsamt am Mittwoch eine Hiobsbotschaft vermelden: Ein weiterer Mensch ist im Kreis Paderborn in Zusammenhang mit einer Corona-Infektion gestorben. Zudem haben sich drei weitere Menschen mit dem Virus angesteckt.

Von Westfalen-Blatt