Tipps zum Traumstudium

Langer Abend der Studienberatung an der Universität Paderborn

Paderborn (WB). Die Bewerbungsphase für einen Studienplatz im kommenden Wintersemester läuft. Bis zum 20. August müssen alle Bewerbungen für zulassungsbeschränkte Studiengänge an der Uni Paderborn eingegangen sein. Wer noch Orientierung benötigt, die verschiedenen Studiengänge näher kennenlernen und mit Fachvertretern ins Gespräch kommen möchte, kann sich am Donnerstag, 25. Juni, beim „Langen Abend der Studienberatung“ ausführlich beraten lassen – diesmal komplett digital. Der Lange Abend der Studienberatung findet NRW-weit statt. Das Studienangebot der Uni Paderborn wird von 16 bis 20 Uhr vorgestellt – unter anderem per Video-Chat.