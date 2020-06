Furcht vor „Corona-Generation“

Scharfe Kritik üben die Gewerkschaften besonders am Paderborner Autozulieferer Benteler: Das Unternehmen, das seit Jahren zu den größten Ausbildungsbetrieben im Kreis Paderborn zählt und den Ruf hat, eine „hochqualifizierte Ausbildung“ anzubieten, sei als Negativ-Beispiel zu nennen. So sollen laut den Gewerkschaften in diesem Jahr im Aus- und Weiterbildungszentrum Paderborn statt der eigentlich angesetzten 82 Auszubildenden nach aktueller Planung nur noch 15 Auszubildende angenommen werden. „Aus unserer Sicht ist das dramatisch, weil es sich um gute Ausbildungsplätze handelt, die sich auch nicht schnell ersetzen lassen. Außerdem befürchten wir, dass das Herunterfahren der Ausbildung in dieser krassen Form sich auch dauerhaft auswirken wird, weil auch die Ausbilder nicht beschäftigt werden können und das Ausbildungszentrum möglicherweise nicht mehr zu der Größe zurückkehrt, wie wir das jetzt kennen“, warnt der Paderborner IG-Metall-Vorsitzende Konrad Jablonski.

„Aufgrund der aktuellen wirtschaftlichen Situation und der konjunkturellen Lage passen wir unsere Personalplanung an. Das betrifft auch die Auszubildenden“, betont ein Benteler-Sprecher auf Nachfrage dieser Zeitung. „In den vergangenen Jahren haben wir stets mehr jungen Menschen die Möglichkeit einer Ausbildung gegeben als wir tatsächlich benötigt haben.“ Die Aus- und Weiterbildung der Mitarbeiter habe aber auch weiterhin große Bedeutung.

Die angespannte finanzielle Situation des Unternehmens lasse DGB-Geschäftsführerin Anke Unger als Grund, nicht auszubilden, nicht gelten: „Benteler entzieht sich so auch der gesellschaftlichen Verantwortung.“

Lob gibt es unterdessen für die Handwerkskammer in Paderborn, die in der Not ein Online-Speeddating angeboten hat. Und als weiteres positives Beispiel wird der Paderborner Hersteller von Bankautomaten und Kassensystemen Diebold Nixdorf genannt: „Das Unternehmen bildet auf gleichem Niveau aus – trotz der Krise“, sagt Gewerkschaftssekretär Felix Eggersglüß.

Ein weiteres Problem neben der gestrichenen Ausbildungsplätze sei die Absage von wichtigen Informationsmöglichkeiten für Berufseinsteiger. Tage der offenen Tür, Schulbesuche, Ausbildungsmessen – all das falle durch die Corona-Beschränkungen weg. Das bringe den üblichen Prozess des Kennenlernens und Bewerbens quasi zum Erliegen. Bei den Jugendlichen sei eine gewisse Zurückhaltung zu verzeichnen. „Viele sind offenbar verunsichert. Das berichten Arbeitsmarktberater der Bundesagentur“, sagt Anke Unger. Deswegen haben DGB und IG Metall eine Online-Konferenz angeregt, bei denen sich Betriebsräte und Gewerkschaftsvertreter mit Experten wie Prof. Bettina Kohlrausch von der Uni Paderborn, Arbeitgeberverbandsgeschäftsführerin Melanie Cramer, IHK-Chef Jürgen Behlke und Wirtschaftsförderer Frank Wolters über Auswege aus der Fachkräfte-Krise ausgetauscht haben.

Um die Zukunftschancen der jungen Generation und den Technologiestandort Paderborn nicht zu erschüttern, sei jetzt ein schnelles und gemeinsames Handeln aller Beteiligten gefragt. Auch ein Workshop, zu dem Bürgermeister Michael Dreier (CDU) eingeladen hat, soll helfen. „Man muss auch die finanziellen Möglichkeiten nutzen, die jetzt durch die staatlichen Stellen angeboten werden“, betont Jablonski.

So sollen Betriebe, die trotz Krise ihr Ausbildungsengagement beibehalten oder steigern, belohnt werden. Klein- und mittelständischen Firmen, die im Dreijahresschnitt ihre Ausbildungszahlen halten, bekommen beispielsweise pro abgeschlossenen Ausbildungsvertrag einen Zuschuss von 2000 Euro. Wer die Ausbildungskapazitäten erhöht, soll bis zu 3000 Euro erhalten. Wichtig seien zudem die Auftrags- und Verbundausbildung sowie außerbetriebliche Ausbildungsplätze. Man müsse gemeinsam versuchen, einen bleibenden Schaden für den Industrie- und Technologiestandort Paderborn abzuwenden, sagt Anke Unger: „Wo einmal Ausbildungsstellen wegfallen, kommen sie selten zurück.“