Laut Erlass des Ministeriums für Arbeit, Gesundheit und Soziales des Landes Nordrhein-Westfalen sind vor dem Hintergrund des Ausbruchs im Kreis Gütersloh Testungen durchzuführen in Schlachthöfen und fleischverarbeitenden Betrieben, die Werkvertragsnehmer beschäftigen. Unter diese Kategorie fällt ein Betrieb im Kreis Paderborn mit 600 Mitarbeitern, die bereits im Mai getestet worden waren. Sämtliche Corona-Testergebnisse waren seinerzeit negativ ausgefallen. Das Paderborner Kreisgesundheitsamt hat bereits eine weitere Testung der Mitarbeitenden veranlasst. Sobald die Ergebnisse vorliegen, werden wir berichten.

Aktuell 29 Erkrankungen

Insgesamt 614 Menschen (plus von 1 gegenüber dem Vortag) sind genesen, haben also eine Covid-19-Infektion überstanden. Fünf Patienten werden zurzeit in einem Krankenhaus behandelt, zwei davon intensivmedizinisch. Unverändert 34 Menschen gegenüber dem Vortag sind seit Beginn der Corona-Pandemie im Zusammenhang mit einer Covid-19-Erkrankung verstorben.

Aktuell sind 29 Menschen im Kreis Paderborn mit dem Coronavirus infiziert. Drei Kommunen, Bad Lippspringe, Hövelhof und Lichtenau, gelten derzeit als coronafrei: Hier ist aktuell niemand infiziert. In den anderen Kommunen sieht es wie folgt aus: Altenbeken: 4, Bad Wünnenberg: 8, Borchen: 5, Büren: 3, Delbrück: 4, Paderborn: 4, Salzkotten: 1.