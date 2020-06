Mit den bereits fünf gemeldeten Fällen steigt somit die Zahl der infizierten Tönnies-Mitarbeiter mit Wohnsitz im Kreis Paderborn auf zehn. Landrat Manfred Müller hatte am Freitag per Allgemeinverfügung für alle im Kreis Paderborn wohnenden Tönnies-Beschäftigten, die am Standort Rheda-Wiedenbrück arbeiten, Quarantäne angeordnet. Bei der Kontaktierung der Beschäftigten durch das Kreisgesundheitsamt habe sich herausgestellt, dass die Firmenliste unvollständig beziehungsweise nicht ganz stimmig war. Einige meldeten sich beim Gesundheitsamt, die noch gar nicht auf der Liste standen. Derzeit ist von etwa 50 Beschäftigten mit Wohnsitz Kreis Paderborn auszugehen.

Krisenstab analysiert Lage

Angesichts der aktuellen Entwicklung bei Tönnies, die auch die Stadt Paderborn betreffen, appelliert Bürgermeister Michael Dreier an die Bürger. Beim verantwortungsvollen Handeln dürfe nicht nachgelassen werden. Er erinnert an die grundsätzlichen Regelungen zur Kontaktbeschränkung im öffentlichen Raum und die Verpflichtung zum Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung in bestimmten Bereichen mit Publikums- und Kundenverkehr. Man werde die Entwicklungen der nächsten Tage sehr genau beobachten, um abschätzen zu können, welches Ausmaß die Infizierungen bei Tönnies auf Kreis und Stadt Paderborn haben. Dies geschehe in enger Abstimmung mit dem Kreis Paderborn und dem Gesundheitsamt des Kreises ganz intensiv im städtischen Stab für außergewöhnliche Ereignisse, in dem neben der Feuerwehr und dem Ordnungsamt die Spitze der Paderborner Stadtverwaltung die Lage analysiert und entsprechende Maßnahmen beschließt.

Drei Kommunen coronafrei

Die Gesamtzahl der bestätigten Corona-Infektionen beträgt jetzt 687 (Stand 20. Juni, 17 Uhr). Unverändert 614 Menschen sind genesen. Aktuell sind 39 Menschen im Kreis Paderborn mit dem Coronavirus infiziert. Drei Kommunen, Bad Lippspringe, Hövelhof und Lichtenau, gelten derzeit als coronafrei. 34 Menschen sind seit Beginn der Corona-Pandemie im Zusammenhang mit einer Covid-19-Erkrankung verstorben. Nachfolgend die aktuellen Fallzahlen in den einzelnen Kommunen: Altenbeken: 6, Bad Wünnenberg: 8,Borchen: 5, Büren: 3, Delbrück: 6, Paderborn: 10, Salzkotten: 1.

