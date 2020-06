Die Kunst der Vollendung

22 Bewerbungen gingen in diesem Jahr beim Kunstverein ein. Keine leichte Entscheidung für die Fachjury, in der Vertreter des Kunstvereins, der Sparkasse, der Stadt, der Universität Paderborn, aber auch Kunstsachverständige und Künstler saßen. „Die Auswahl war schwierig, fiel am Ende aber einstimmig für Renate Ortner aus“, betont Dr. Alexandra Sucrow, Vorsitzende des Kunstvereins Paderborn.

Die in Hagen/Westfalen geborene Künstlerin hat von 1965 bis 1970 an der Kunstakademie Düsseldorf Bildhauerei, Malerei und Kunstgeschichte studiert. Seit den 70-er Jahren ist sie als Kunsterzieherin und freischaffende Künstlerin tätig – mit Ateliers in Düsseldorf, Paderborn und Dringenberg. Als Kuratorin prägte sie von 1998 bis 2016 mehrere Kunstausstellungen in Ostwestfalen. Eigene Arbeiten zeigte sie unter anderem in Berlin, Essen und Kiel. In Paderborn stellte sie 2002 im Stadthaus aus und zuletzt 2017 im Kunstmuseum im Marstall („Der Künstler als Kurator“).

„Ich habe mich über das Juryurteil auch persönlich sehr gefreut“, sagt Dr. Alexandra Sucrow vom Kunstverein. Denn es sei auch eine Würdigung, die nicht unbedingt dem Zeitgeist folge, sondern einen etwas anderen Blick auf die Kunst prämiert habe: Denn Renate Ortner arbeite bewusst nicht plakativ, wie es derzeit verbreitet ist, das häufiger wahrgenommen wird und am meisten auffällt.

So fällt es nicht einfach, ihre Arbeitsweise allumfassend zu beschreiben. „Das Kleine, Zurückgezogene, eine sehr konzentrierte Art – das ist für mich interessant“, so schildert die 74-Jährige selbst ihre Arbeiten. Das sehe man oft an den kleinen Formaten ihrer Werke, bei denen sie mit Fragmenten arbeitet, die sie gefunden, entdeckt, zum Teil selbst hergestellt hat. „Sie verarbeitet diese, kombiniert sie zu etwas Neuem – zu etwas Vollendetem“, betont die Vorsitzende vom Kunstverein. „Second life“ laute eine ihrer Projekt-Reihen. Dieser Name klammere aber auch laut der Kunsthistorikern ihre gesamten Arbeiten. „Sie haucht vielem ein zweites Leben ein.“

Wenn Laudatorin Prof. Sabiene Autsch von der Universität Paderborn auf die Arbeiten von Renate Ortner blickt, fallen ihr sofort die Materialien auf. „Der Umgang mit ihnen scheint auch ein wesentliches und auch ein kontinuierliches Merkmal ihrer Arbeiten zu sein.“ In ihren collagenartigen Arbeiten hat Renate Ortner aber auch schon mit plattgetretenen Kronkorken, Ausstanzbögen und sogar Brandresten experimentiert.

Mit dem Kunstpreis wird nicht nur das künstlerische Schaffen, sondern auch die kulturelle Verantwortung geehrt, die den Namen Paderborn positiv über die Stadtgrenzen hinaus prägt. So hat sich Renate Ortner über lange Zeit im Bereich der Denkmalpflege und bei der Gestaltung des Tilly-Hauses im Kreis Höxter eingesetzt.“ Renate Ortner reiht sich als 12. Preisträger des Kunstpreises in eine Reihe etablierter Künstler ein. Bisherige Preisträger sind Hans Christian Rüngeler, Walther Schwiete, Peter Amici, Werner Schlegel, Ingrid Moll-Horstmann, Wolfgang Brenner, Artemis Heber, Marek Radke, Wilfried Hagebölling, Christine Steuernagel und Prof. Dr. Dorothea Reese-Heim.

Wegen der Corona-Pandemie gibt es in diesem Jahr keine Ausstellung der Preisträgerin. Als Alternative haben die Organisatoren ein Video mit und über die Künstlerin angefertigt, zu sehen unter: www.sparkasse-pd.de/kunstpreis