Norika Creuzmann nominiert

„Wir wollen mehr Frauen in die Politik und in Führungspositionen bringen. Da ist es nur konsequent, wenn eine Frau für das Landratsamt kandidiert“, betonte Norika Creuzmann in ihrer Antrittsrede. Sie sehe sich als Gegenentwurf zu allen anderen Kandidaten für das Landratsamt. „Ich habe in den letzten Tagen viel Zustimmung und Unterstützung erfahren. Das tut gut“, so Creuzmann. In guten Umfrageergebnissen sieht sie jedoch eine Verpflichtung, die gerade in Zeiten von Corona eine Herausforderung sind. „Wir müssen Menschen mitnehmen und Begeisterung für grüne Themen wecken. Unsere Ideen an die Wähler heranzutragen, ist wegen Corona deutlich schwieriger“, sieht Norika Creuzmann im Wahlkampf bei Leibe keinen Selbstläufer. Ziel der Grünen sei das Brechen der CDU-Mehrheit im Kreistag und den Ausbau der aktuell sieben Kreistagsmandate.

Mehr als 92 Prozent Zustimmung

„Wir müssen Ökologie, Ökonomie und Soziales gemeinsam denken. Wir wollen die absolute Mehrheit der CDU brechen, damit Gestalten erst möglich wird. Wir wählen heute ein Team, das das Morgen gestaltet“, gab sich Norika Creuzmann kämpferisch und forderte neue Koalitionsmöglichkeiten. Sie wünsche sich einen Kreis Paderborn ohne Rassismus, in dem Menschen am Rand der Gesellschaft Unterstützung finden. Unterstützung findet sich auch von Carsten Birkelbach, der die Umsetzung des Pariser Klimaabkommens im Kreis Paderborn ebenso forderte wie eine Verbesserung des Öffentlichen Personennahverkehrs. „Wir dürfen nicht dem Flughafen Geld hinterherwerfen, wenn soziale Träger um Gelder betteln müssen“, betonte Carsten Birkelbach.

Mit 92,21 Prozent stellte sich die Wahlversammlung deutlich hinter Norika Creuzmann und wählte die Bad Lippspringerin somit zur Landratskandidatin der Grünen. „Vielen Dank für ein beeindruckendes Ergebnis“, sagte die Landratskandidatin. Alle Wahlen fanden elektronisch statt. Bis zum Jahresende haben sich die Grünen vorgenommen, ihre Mitgliedszahlen von aktuell 366 kreisweit auf 400 zu steigern.

Kandidatenliste

Folgende Kandidaten wurden für die Kreistag nominiert: Ralf Pirsig (WB 1), Ulrich Pietsch (WB 2), Desiree Lengert (WB 3), Eva Koch (WB 4), Susanne Schüssler (WB 5), Simon Schmitt (WB 6), Klaus Schüssler (WB 7), Werner Jülke (WB 8), Johannes Menze (WB 9), Güven Erkurt (WB 10), Katharina Müller (WB 11), Afifa Lüthen (WB 12), Markus Müller (WB 13), Birgit Hüppmeier (WB 14, alle Paderborn), Cordula Reuter (WB 15, Paderborn, Bad Lippspringe), Norika Creuzmann (WB 16, Bad Lippspringe), Astrid Fernhomberg-Hennemeier (WB 17, Altenbeken), Angelika Asche (WB 18, Lichtenau), Michael Hannes (WB 19, Bad Wünnenberg), Katharina Stellbrink (WB 20, Alfen, Obern- und Niederntudorf, Haaren), Sabine Striewe-Gabriel (WB 21 Borchen), Elisabeth Schaper (WB 22), Casten Birkelbach (WB 23, beide Salzkotten), Frederik Schäfers (WB 24), Angelika Stilow (WB 25, beide Büren), Christian Burkert (WB 26), Harald Grünau (WB 27) und Marion Lange (WB 28, alle Delbrück), Jürgen Wrona (WB 29 Hövelhof, Delbrück) und Jörg Schlüter (WB 30, Hövelhof).