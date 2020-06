Leben mit Behinderung in Corona-Zeiten

„Ich heiße Birgit, bin spastisch gelähmt, überwiegend auf den Rollstuhl angewiesen und lebe selbstständig in meiner Wohnung. Ich arbeite in einer Werkstatt für Menschen mit Behinderung und in meiner Freizeit treffe ich mich gerne mit Freunden oder gehe ins Kino. Zudem bin ich in der Ergänzenden Unabhängigen Teilhabeberatung im Kreis Paderborn als Peer-Beraterin (Betroffene beraten Betroffene) tätig.

Shutdown schränkt Selbstständigkeit ein

Menschen mit Behinderung benötigen auch schon im normalen Alltag ein hohes Organisationstalent und kreative Ideen, um am Leben teilzuhaben. Ich weiß, das ist oftmals anstrengend und kostet eine Menge Energie. Dennoch macht es mir Spaß, mit Leuten ins Gespräch zu kommen, wenn ich sie zum Beispiel beim Einkaufen darum bitte, mir einen Artikel aus dem obersten Regal im Supermarkt zu reichen. Da komme ich in meinem Rollstuhl einfach nicht dran.

So gab es vor Corona eine Menge Begegnungen, die nicht nur interessant, sondern auch notwendige Hilfestellungen waren, um mein selbstständiges Leben zu meistern. Dazu gehörten auch kleine Hilfen von Nachbarn und Freunden, die normalerweise gar nicht auffielen, weil sie in die regelmäßigen Treffen integriert waren. Durch den Shutdown hat sich das total verändert: Treffen waren nicht möglich, spontane Hilfe also auch nicht. Der Einkauf wurde für viele Menschen mit Einschränkungen übernommen, die Selbstständigkeit damit deutliche eingeschränkt.

Gefühl, abgehängt zu sein

Dennoch waren Gespräche ‚auf Abstand‘ oder ein Telefonat hilfreich, um mit der Situation umzugehen. Menschen mit Behinderung und die ‚Gesunden‘ waren in einer ähnlichen Situation, wir haben gemeinsam versucht, das Beste daraus zu machen. Meine Freunde sind immer noch für mich da, aber die Telefonate werden weniger. Sie kehren immer mehr in den Alltag zurück, ich aber kann aus verschiedenen Gründen nicht mithalten.

Bei mir entwickelt sich ein Gefühl des abgehängt Seins. Die Anderen gehen unter Einhaltung der Hygiene-Regeln wieder arbeiten, machen Sport oder gehen anderen Hobbys nach. Aber viele Menschen mit Behinderung so wie ich sind nicht dabei, weil wir aufgrund unserer Erkrankungen zur Risikogruppe gehören. Mir fehlt der normale Alltag. Durch den ständigen Hinweis der Experten auf das besondere Risiko ist zudem meine Angst, an Corona zu erkranken und einen schweren Verlauf zu haben, stetig gestiegen. Mittlerweile kostet mich jeder Gang aus dem Haus Überwindung.

Telefonischer Stammtisch

Die Ergänzende unabhängige Teilhabeberatung im Kreis Paderborn hat in dieser besonderen Zeit ein zusätzliches Gesprächsangebot geschaffen. Möchtet ihr euch als Betroffene einfach mal austauschen über eure positiven, aber auch schwierigen Erfahrungen? Jeden Mittwoch von 15 bis 16 Uhr könnt ihr mit meinen Kollegen, mir und anderen Interessierten am Telefon unter 0202/2822812 ins Gespräch kommen. Ihr könnt mit uns über Themen reden, die euch am Herzen liegen oder euch mit den anderen in der Leitung austauschen, wie bei einem Stammtisch.

Bei dem Telefonat handelt sich um einen virtuellen Raum, der für diesen Zeitraum „gemietet“ wurde. Ihr habt Bedenken, euch in einer größeren Runde zu äußern? Meldet euch telefonisch unter 05251/ 8729611 bei der EUTB, wir machen dann einen Einzel-Telefontermin mit euch aus.“