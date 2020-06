Bewerbung um das europäische Kulturerbe-Siegel

Geplant ist, dass die Stadt und die Universität Paderborn einen Kooperationsvertrag schließen, auf dessen Grundlage von 2021 bis 2024 jährlich 40.000 Euro zur Mitfinanzierung einer wissenschaft­lichen Stelle bereitgestellt werden. Darüber hinaus stellt die Stadt für die Erarbeitung der Bewerbung eine halbe Stelle im Amt für Umweltschutz und Grün­flächen zur Verfügung. Auch der Verein Freunde der Pader soll in das Projekt eingebunden werden und zum Beispiel bei der Einwerbung von Drittmitteln helfen.

Wie die Technische Beigeordnete Claudia Warnecke im Bauausschuss erläuterte, soll es begleitend zur Bewerbung Ausstellungen, Vorträge und weitere Projekte geben, die sich mit dem Thema befassen. Das Siegel soll der „überregionalen Profilschärfung“ der Stadt dienen, sagte Warnecke. Auch die Stadtgesellschaft solle eingebunden werden. Die Stadt verspricht sich von dem Projekt und dem Siegel eine Belebung des Tourismus und mehr Lebensqualität. Sie setzt auf eine städtebauliche Entwicklung entlang des Flusses und verweist auf Projekte wie den Phönix-See in Dortmund oder die Hamburger Hafencity. Zudem könne auch die Biodiversität, also die Vielfalt der Pflanzen- und Tierarten, verbessert werden, was wiederum auch den Tourismus und die „urbane Lebensqualität“ stärke. Vor dem Hintergrund der Corona-Pandemie gewinne der Inlandstourismus überproportional an Bedeutung.

Die Waschfrauen stehen an der warmen Pader, die auch Wäsche­pader genannt wurde. Die bronzenen Figuren erinnern an eine Zeit, als dort noch Wäsche gewaschen und gebleicht wurde. Der Ort diente auch zum Austausch über die neuesten Nachrichten. Foto: Jörn Hannemann

Prof. Dr. Peter Fäßler, der das Konzept für die Universität vorstellte, sagte im Ausschuss: „Wir sind überzeugt von diesem Projekt. Es hat sehr großes Potential.“ Weitere Projekte mit Studenten, aber auch mit Schülern könnten im Zuge der Bewerbung erarbeitet werden. Auch eine Kooperation mit der Volkshochschule (VHS) Paderborn und weiteren Vereinen sei denkbar. Die Universität wolle auch einen Förderantrag bei der Deutschen Forschungsgesellschaft (DFG) stellen. Ergebnisse des Projektes könnten unter anderem mit Visualisierungen im Stadtgebiet vorgestellt werden, sagte Fäßler.

Im Bauausschuss, der das Projekt nun mit großer Mehrheit auf den Weg gebracht hat, wurde die Bewerbung überwiegend positiv aufgenommen. „Das Ganze ist gut investiertes Geld“, sagte CDU-Ratsherr Christoph Quasten. Auch SPD-Ratsherr Manfred Krugmann fand lobende Worte: „Das Ganze ist sehr gewinnbringend. Wir von der SPD werden es mit Freude unterstützen.“

Das Paderquellgebiet erfreut sich schon jetzt hoher Beliebtheit bei ­Bürgern und bei Besuchern der Stadt. Foto: Jörn Hannemann

Rainer Sinnhuber von der FBI übte allerdings Kritik. Er widersprach auch der Mehrheit der Bauschussmitglieder, die die Kosten für überschaubar halten: „Die Kosten sind nicht überschaubar. Was ist, wenn wir den Preis nicht kriegen? Und wenn ja, müssen wir dann die Pader umgestalten?“, fragte er. Diesen Rattenschwanz an Folgekosten wolle die FBI nicht mittragen. Auch Dietmar Holt­grewe von der LKR war gegen das Projekt. „Das ist zwar ‚nice to have‘, aber wir haben aktuell erheb­liche Einnahmeausfälle durch die Corona-Krise. Und das ist eine Ausgabe, die nicht zwingend erforderlich ist“, sagte er.

Grünen-Ratsherr Florian Rittmeier erinnerte Holtgrewe und Sinnhuber jedoch daran, welche Bedeutung die Pader für die lokale Wirtschaft als weicher Standortfaktor und für den Tourismus in der Stadt habe. Dem schloss sich Ausschussvorsitzender Dieter Honervogt (CDU), der sich als Vorsitzender sonst mit Bemerkungen eher zurückhält, an: „Wenn es ein Projekt in der Stadt gibt, das bei den Menschen angekommen ist, dann ist das die Pader.“