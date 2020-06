Je ein Fall in Altenbeken, Bad Lippspringe, Hövelhof, Lichtenau, vier in Paderborn

Paderborn (WB). Der Kreis Paderborn hat am Dienstag acht neue Corona-Infektionen gemeldet. Diese stehen nach Behördenangaben nicht in einem Zusammenhang mit dem Corona-Ausbruch in der Tönnies-Fleischfabrik.