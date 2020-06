Mehr Platz für Pendler auf zwei Rädern

„14 Prozent des Gesamtverkehrs im Kreis Paderborn wird bereits mit dem Rad bestritten. Das ist eine tolle Zahl, die wir aber noch weiter fördern und ausbauen wollen“, sagt Landrat Manfred Müller. Schließlich diene das Radfahren nicht nur dem Umweltschutz, sondern auch der Gesundheitsförderung. Beim Projekt „Radnetz OWL“ wird der Fokus darauf gelegt, bevorzugte Pendlerrouten zwischen den Städten zu identifizieren und auszubauen.

Umweltschutz und Gesundheitsförderung

Das Besondere dabei: Das daraus entstehende Radwegenetz endet nicht an der Kreisgrenze, sondern erstreckt sich lückenlos und verkehrssicher über Paderborn in die Kreise Gütersloh, Herford, Höxter, Lippe und Minden-Lübbecke sowie die Stadt Bielefeld. „Das war uns bei der Konzeption des Projektes sehr wichtig. Gerade in den Grenzbereichen wohnen und arbeiten die Menschen in verschiedenen Kreisen, und dank E-Bikes oder der Möglichkeit, Fahrräder im ÖPNV zu transportieren, legen die Pendler längere Strecken mit dem Rad zurück“, sagt der Paderborner Landrat.

Die OWL GmbH, die für die beteiligten Kreise das Projekt koordiniert, hat das Planungsbüro SHP Ingenieure aus Hannover beauftragt, eine Machbarkeitsstudie durchzuführen und im ersten Schritt die Hauptrouten für das Pendlernetz zu planen. Dieser Hauptroutenplan wurde nun den Ausschussmitgliedern vorgestellt. „Der Ausschuss unterstützt schon seit längerem den Ausbau der Radmobilität im Kreis. Deshalb freuen wir uns, dass der Kreis Paderborn beim Radnetz OWL vorangeht. Es handelt sich hier um ein einmaliges, innovatives Projekt in NRW mit überregionaler Bedeutung“, erklärt Ausschussvorsitzender Christoph Schön.

„ Wir hoffen auf große Unterstützung. Wir hoffen auf große Unterstützung. “ Michael Rüngeler

Im nächsten Schritt wird der Kreis mit den Städten und Gemeinden erarbeiten, auf welchen Straßen genau die Pendlerrouten geführt werden und welche Ausbauarbeiten dafür notwendig sind. „Die Termine mit den Städten und Gemeinden stehen schon, und wir hoffen auf große Unterstützung“, berichtet Michael Rüngeler, Leiter des Kreisstraßenbauamtes, in dessen Zuständigkeit der Ausbau der Radmobilität fällt.

Bis zum Herbst wird das Planungsbüro SHP Ingenieure eine Machbarkeitsstudie vorlegen, die nicht nur Hauptrouten analysiert, sondern darüber hinaus auch Handlungsempfehlungen gibt, wie der Radverkehr optimiert werden kann. Dazu zählen Serviceangebote wie Sharing-Systeme und Abstellanlagen oder verbesserte Übergange zum Öffentlichen Nahverkehr. „Diese Pläne und Handlungsempfehlungen werden wir dann öffentlich vorstellen und diskutieren“, verspricht Michael Rüngeler, der auf rege Beteiligung der Bürger hofft.