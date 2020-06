Corona schiebt Digitalisierung an

Die Nachfrage nach digitalen Lösungen ist in den vergangenen Wochen rasant gestiegen, berichtet der Geschäftsführer. Dabei sind verblüffende Projekte entstanden.

Detlef Jakobsmeyer und sein Team setzen virtuelle Messen und digitale Anwendungen für zahlreiche regional und international tätige Unternehmen um. Das war schon vor Corona so. „Doch die Pandemie hat auch viele dazu bewogen, sich umzuorientieren und sich für die neuen Möglichkeiten zu begeistern. Dort wo reale Messen ausgefallen sind, schaffen wir virtuelle Alternativen.“ Die Nachfrage von Unternehmen nach 3D und Augmented Reality – also die Verknüpfung digital geschaffener Objekte, die mit Handy, Tablet und Co. in der realen Umgebung sichtbar gemacht werden können – habe kräftig zugenommen. Die faszinierenden Vorteile der Augmented Reality (AR) sprächen sich herum.

Jakobsmeyer ist sicher: „Der Trend wird bleiben – auch dann, wenn es wieder reale Messen geben wird. Die Firmen sehen die Kosten- und Zeitvorteile.“

Neben den Industrieanwendungen befindet sich auch ein bundesweites Portal im Aufbau, das Künstlern und Galeristen als Plattform dienen soll, um ihre Werke weltweit vermarkten zu können. Einer der ersten Partner war der Paderborner Künstler Burkhard Lohren, der die Idee voran getrieben hat. RLS hat eine virtuelle Galerie geschaffen, in der reale Bilder, Skulpturen und Objekte in digitaler Form ausgestellt werden. Per Klick erfährt der Interessent Details zum Kunstwerk, kann sich ein Video vom Entstehungsprozess ansehen, an einem Live-Stream mit dem Galeristen teilnehmen und sogar das Objekt der Begierde direkt online bestellen.

Mehr als 300 Kilo wiegt die Steinskulptur, die Bildhauer Michael Diwo geschaffen hat. Mit der POSEAS-App der Firma RLS-Jakobsmeyer lässt es sich in jeden Garten oder ins Foyer stellen. Der Kunde sieht, wie die Skulptur in der realen Umgebung wirkt. Foto: Ingo Schmitz

Der Clou: Wer sich für eine Skulptur interessiert, kann diese per Augmented Reality im Originalmaßstab virtuell in den Garten oder einen anderen beliebigen Platz stellen. Von dieser Möglichkeit ist der Paderborner Bildhauer Michael Diwo besonders angetan. Seine Skulpturen und Steinfiguren bringen durchaus mehrere hundert Kilo auf die Waage und jeder Transport zu einem potenziellen Kunden birgt die Gefahr, dass das Kunstwerk beschädigt wird – immer mit dem Risiko, dass das Werk dem Interessenten vor Ort plötzlich doch nicht gefällt. Mit dem neuen Künstler-Portal besteht zudem die Möglichkeit, sich völlig neue Kundenkreise zu erschließen – und zwar auf der ganzen Welt.

Handwerksmeister Michael Diwo hat bereits zwei seiner Skulpturen digitalisieren lassen. „Es macht einfach Spaß, neue Akzente zu setzen“, stellt Diwo fest, dem es nach eigenen Worten schon immer wichtig gewesen sei, innovativ zu sein. Daher sei er auch einer der ersten gewesen, der eine Internetseite hatte, um zum Beispiel verschiedene Grabsteine zeigen zu können. Die neue App hingegen sei „nicht weit weg von genial“, stellt er schmunzelnd fest. Die Beschaffenheit des verwendeten Materials, die Details: Alles ist hochpräzise sichtbar. Das Einzige, was fehlt, ist die Haptik.

Virtuelle Touren durch Unternehmen

Die von RLS entwickelte Augmented Reality-App „POSEAS“ erlaubt es Künstlern und Unternehmen Maschinen, Skulpturen, Möbel und vieles mehr ihren Kunden als AR-Anwendung zu präsentieren. „Mit der Basisversion können Kunden schnell und einfach mit dem Thema Digitalisierung starten, ohne eine eigene App programmieren zu lassen. Neue 3D-Modelle können binnen weniger Minuten, inklusive Animationen hochgeladen werden und stehen sofort, dank der App, weltweit als AR-Anwendung zur Verfügung“, argumentiert der Geschäftsführer. Die neue App steht im App- oder Play-Store kostenfrei zum Download zur Verfügung (Infos unter www.poseas.de).

Doch die POSEAS-App ist nicht das einzige Projekt, mit dem sich RLS derzeit befasst. Weil durch Corona auch Berufemessen ausfallen, wird sich das Jakobsmeyer-Team zukünftig auch als Standbauer betätigen. Und zwar virtuell. Schüler erhalten Zugänge zu der digitalisierten Berufewelt und können die Firmen aufsuchen, die Ausbildungsplätze anbieten. Live-Streamings als Berufsberatung mit „echten“ Experten sind ebenso möglich wie eingebundene Imagefilme oder virtuelle Touren durch das Unternehmen. „Hier haben die Jugendlichen viel mehr Zeit und Möglichkeiten sich zu informieren. Denn der Besuch auf einer echten Messe ist begrenzt, erläutert Detlef Jakobsmeyer. Das Schöne daran: Der digitale Messestand kann immer wieder neu verwendet werden. Nachhaltiger geht es wohl nicht.