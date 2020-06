Die 41-jährige Renault-Megane-Fahrerin fuhr gegen 15.45 Uhr auf der Lange Brückenstraße in Richtung Upsprunger Straße. An der Kreuzung Simonstraße missachtete sie das Stopzeichen und die Vorfahrt eines 68-jährigen Motorrollerfahrers. Der prallte gegen die rechte Seite des Autos, stürzte und verletzte sich schwer. Er wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus nach Paderborn gebracht.

Nach Griff zur Trinkflasche überschlagen

In Delbrück hat ein 58-jähriger Rennradfahrer schwere Verletzungen erlitten. Der Radler fuhr gegen 18.30 Uhr mit einem Rennrad auf dem Hudeweg in Richtung Boke. Als er während der Fahrt runter zur Trinkflasche griff, machte er einen Schlenker nach rechts und kam von der Fahrbahn ab. Auf der Bankette überschlug sich der Mann und fiel auf den mit einem Helm geschützten Kopf. Er wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus nach Lippstadt gebracht.