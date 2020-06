Paderborn (WB/itz). In blutrotes Licht getauchte Gebäudefronten haben auch in Paderborn für Aufmerksamkeit gesorgt. Am Deelenhaus, Stadtbücherei, Dom und am Historischen Rathaus haben 20 heimische Veranstaltungs-Firmen ein signalrotes Zeichen gesetzt.

Von Westfalen-Blatt