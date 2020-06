Unfallzahlen leicht rückläufig

Ob mit dem Rennrad oder dem Pedelec, ob allein, mit einem anderen Radfahrer oder mit einem Auto: Die Verletzungen der Radfahrer sind bei einer Kollision naturgemäß schwer, wie ein Unfall vom vergangenen Samstag wieder einmal zeigt. Ein 50-jähriger Rennradfahrer war in Blankenrode mit hoher Geschwindigkeit gegen einen VW geprallt und war mit schweren Kopfverletzungen auf der Fahrbahn liegen geblieben. Ein Rettungshubschrauber flog den Mann in eine Spezialklinik nach Bielefeld. Zum Glück trug er einen Fahrradhelm, der ihn vermutlich vor schlimmsten Verletzungen geschützt hat, meint Biermann. Die Intensivstation der Klinik habe der 50-Jährige bereits am Montag verlassen können. Der Helm war bei dem Unfall gebrochen – zum Glück aber nicht der Kopf.

Bereitschaft zum Helmtragen steigt

„Wir stellen inzwischen eine höhere Bereitschaft zum Helmtragen fest. Allerdings liegt die Quote immer noch deutlich unter 50 Prozent“, bilanziert der Polizeisprecher. „Ein Helm verhindert nicht einen einzigen Verkehrsunfall – aber er kann die Folgen deutlich mildern“, betont er.

Im Zeitraum von Januar bis einschließlich Mai hat es im Kreis Paderborn bislang 115 Fahrradunfälle gegeben. Die bislang höchste Zahl im Vergleichszeitraum wurde 2016 erreicht. Damals kam es zu 144 Fahrradunfällen. Dabei wurden 33 Personen schwer verletzt. In diesem Jahr gab es bis Ende Mai 29 Schwerverletzte. Auf hohem Niveau hält sich dabei der Anteil der Pedelec-Fahrer. Von den 27 verunglückten E-Bikern wurden immerhin elf schwer verletzt. Insgesamt ist die Quote der Pedelec-Unfälle um acht Prozent gestiegen – obwohl ja die Unfallzahlen insgesamt rückläufig sind. In absoluten Zahlen ausgedrückt: 2019 wurden 25 und 2020 bislang 27 E-Bike-Unfälle registriert.

Technische Ursachen sind die Ausnahme

Eine plausible Erklärung für die Veränderungen – sowohl nach oben als nach unten – gibt es bislang nicht. Sicherlich könnte die Corona-Krise dazu beigetragen haben, dass durch die Arbeit im Home-Office weniger Berufspendler unterwegs sind. Der wochenlange Schulausfall könnte auch einen Beitrag geleistet haben. Zu früh dürfe man sich aber keineswegs freuen, meint Michael Biermann. „Zumal uns das vergangene Wochenende gezeigt hat, dass die Bilanz in einem Monat schon wieder etwas anders aussehen kann.“

Immerhin gibt es auch eine positive Nachricht: In diesem Jahr ist bislang ist kein Radfahrer tödlich verletzt worden. Allerdings hat die Polizei bei der Untersuchung der Unfallursachen festgestellt, dass es sich bei den meisten Unfällen mit Schwerverletzten um Alleinunfälle handelt – also individuelle Fahrfehler. Technische Ursachen sind die Ausnahme.