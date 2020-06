Aufgrund der Corona-Pandemie sei es ein außergewöhnliches Schuljahr gewesen, das gerade an seinem Ende ungeahnte Herausforderungen enthielt, betonte Erzbischof Becker, der auch Schulbischof der katholischen Deutschen Bischofskonferenz ist, in der am Donnerstag in Paderborn veröffentlichten Videobotschaft. Er sei beeindruckt von der Leistung und dem Durchhaltevermögen aller Beteiligten, die Unvorhersehbares gemeistert hätten.

Becker zollte den Schüler großen Respekt („Ich bin sehr beeindruckt davon, was Ihr in den letzten Wochen alles geleistet und geschafft habt.“), hob aber auch den Einsatz der Eltern hervor: „Sie haben Unvorstellbares schultern müssen. Und Sie haben es geschafft. Sie haben organisiert, motiviert, alles Mögliche ausgehalten und ertragen. Sie haben Ihre Kinder unterstützt, wo es nur geht. – Danke! – Spätestens jetzt ist es auch an der Zeit, nicht nur stolz auf Ihre Kinder, sondern auch stolz auf sich selbst zu sein.“

Offenes und weites Herz gezeigt

Zudem bedankte er sich bei den Lehrerinnen und Lehrern „für Ihre Bereitschaft, ungewohnte Wege zu gehen“ sowie bei den Schulseelsorgerinnen und Schulseelsorgern, den Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeitern und allen, die hauptberuflich oder ehrenamtlich an den Schulen arbeiten: „Gerade in dieser Zeit haben Sie ein offenes und weites Herz für unsere Kinder und Jugendlichen gezeigt. Für jedes gute Wort sei Ihnen aufrichtig gedankt.“