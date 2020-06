Die 28-Jährige Frau war gegen 15.10 Uhr mit einem Kind zu Fuß auf dem Weg zwischen dem Wasserspielplatz und dem Skaterplatz unterwegs. In Höhe des Sportplatzes näherte sich ein Radfahrer unbemerkt von hinten und fasste der Frau an die Brust. Dann beschleunigte der Täter und fuhr in Richtung Minigolfplatz davon.

Radfahrer verfolgt den Täter

Ein anderer Radfahrer hatte den Übergriff beobachtet und bot der Frau seine Hilfe an. Der 55-jährige nahm die Verfolgung des Täters auf. Er beobachtete, wie der Mann fast stürzte, als er durch einen Graben fuhr. Mit hoher Geschwindigkeit flüchtete der Radfahrer über den Schotterparkplatz und bog nach links in Richtung Sporthalle am Merschweg ab. Hier verlor ihn der Zeuge aus den Augen.

Der Täter soll 30 bis 35 Jahre alt und sehr sportlich sein. Er war auffällig braun gebrannt und hatte eine Glatze mit leichten Stoppeln. Der Mann trug ein weit geschnittenes, hellblaues Hemd und fuhr ein silbernes Fahrrad mit schwarzem Korb.

Sachdienliche Hinweise auf Tatverdächtige nimmt die Polizei unter der Rufnummer 05251/3060 entgegen.