Zwei Corona-Fälle: Schule schließt

Paderborn (WB). An der Concordia-Grundschule in Bad Lippspringe sind nach Angaben der Schule zwei Fälle von Corona aufgetreten. Die zwei betroffenen Klassen wurden unter Quarantäne gesetzt. Aufgrund vieler Anrufe besorgter Eltern und zahlreicher Abmeldungen habe sich die Schulleitung und der Schulträger, die Stadt Bad Lippspringe, einvernehmlich darauf verständigt, die Concordiaschule am Freitag, 26. Juni, nicht für den Schulbetrieb zu öffnen. Das teilt die Grundschule auf ihrer Internetseite mit. Auch eine Kindergartengruppe in Bad Lippspringe mit 17 Kindern und drei Erziehenden steht unter Quarantäne.

Von Westfalen-Blatt