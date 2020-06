Partnerschaft mit Polen belastet

In einem Brief an Bürgermeister Michael Dreier erklärt das polnische Stadtoberhaupt Wojciech Bakun, dass der Stadtrat eine Erklärung erlassen habe, in der lediglich festgehalten sei, dass die Aufklärung von Schülern – wie sie von den LGBT-Organisationen vorgeschlagen worden sei – nicht mit dem in Polen geltenden Lehrplan vereinbar sei. Bakun betont: „In Przemysl wird niemand – aufgrund welcher Kriterien auch immer – diskriminiert, sei es aufgrund des Geschlechts, der Herkunft, der Hautfarbe, der Konfession oder der sexuellen Orientierung.“

Die im Stadtrat formulierte Erklärung trage vielmehr der Forderung von Eltern Rechnung. Bakun erläutert: „Im vergangenen Jahr nahmen die Aktivitäten der LGBT-Organisationen und -Bewegungen zu, was die schulische Vermittlung von Wissen an Kinder und Jugendliche über Verhütungsmittel, geschützte Sexualkontakte und weit verstandene Sexualität anbetrifft. Die Vorschläge, die seitens dieser Kreise unterbreitet wurden, weckten die Unruhe der Eltern, die mit einigen vorgeschlagenen Inhalte nicht einverstanden waren. Zahlreiche Stadtbewohner und Eltern brachten ihre Ansichten und Befürchtungen zum Ausdruck, die an den Stadtrat weiter geleitet wurden.“ Die vom Stadtrat erlassene Erklärung sei kein Beschluss und somit nicht rechtskräftig, teilt der polnische Bürgermeister mit.

Wie berichtet, hatten sowohl die Grünen als auch die FDP im Paderborner Stadtrat Aufklärung gefordert und sich dafür ausgesprochen, dass „Menschenrechte in Przemysl eingehalten werden“. Darüber ist Wojciech Bakun empört. In dem Brief an Dreier heißt es: „Ich bitte Sie damit aufzuhören, unwahre Informationen über die in Przemysl angeblich stattfindende Diskriminierung zu veröffentlichen. Dies zerstört den guten Ruf der Stadt Przemysl und ist für die Stadtbewohner schädigend.“

Zudem belasteten die Vorgänge die Partnerschaft der beiden Städte. Die Aktivitäten in den Schulen, der Schüleraustausch oder andere private Kontakte hätten sich gut entwickelt, betont der polnische Bürgermeister. „Die Aufrufe zum Abbruch des Vertrages benachteiligen die zwischenmenschlichen Kontakte“, meint Bakun.

Bürgermeister Michael Dreier hatte in der vergangenen Woche auf WV-Anfrage erklärt, dass die Stadt Paderborn die polnischen Partner um Aufklärung des Sachverhalts gebeten habe. „Nach Sichtung der LGBT-Erklärung, die der Rat der Stadt Przemysl im August 2019 abgegeben hat, hat Bürgermeister Michael Dreier den Bürgermeister der Stadt Przemysl, Wojciech Bakun, angeschrieben. Er teilte ihm mit, dass die Stadt Paderborn jede Form der Diskriminierung vehement ablehnt“, heißt es dort.

Bakun betont hingegen: „Die Aktivitäten der Stadt sind immer von der Achtung der Menschenwürde, der religiösen Überzeugungen, der politischen Anschauungen und der sexuellen Orientierung der Bewohner geprägt.“ Dies werde bei Stellenausschreibungen im öffentlichen Dienst oder auch bei Veranstaltungen deutlich.