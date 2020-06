Während des Abrisses und Neubaus müssen der Baustellenverkehr und die Versorgung der Bahngäste sichergestellt werden. Wo sich jetzt noch Busbahnhof und Taxistand befinden, soll ein kleines Containerdorf für Bäcker, Schnellimbiss und Kiosk entstehen. Doch das muss vorbereitet werden.

Containerdorf mit Bäckerei und Schnellrestaurant

Für die Zwischenlösung ist am Donnerstagabend ein sogenannter Interimsvertrag verabschiedet worden. Die Flächen um das jetzige Bahnhofsgebäude werden neu aufgeteilt. Der Vertrag sieht vor, dass während der Baumaßnahme die Bahnhofsstraße zwischen Rathenau- und Grunigerstraße nur einspurig pro Richtung befahren werden kann. Nicht nur für die Baustelle braucht es Platz, sondern auch für das kleine Containerdorf, in dem unter anderem Bäckerei Lange oder auch das Schnellrestaurant McDonald’s untergebracht werden soll.

Nach Aussage von Harald Laufs, Geschäftsführer der Bäckerei Lange, ist der Verkaufscontainer bereits seit geraumer Zeit startklar. „Nach einer aktuellen Auskunft der Bahn gehen wir davon aus, dass die Interimslösung erst Anfang 2021 zum Tragen kommen wird“, erklärte Laufs auf Anfrage. Bis dahin müsse die Fläche hergerichtet sowie Wasser-, Strom- und Entsorgungsleitungen verlegt werden.

Einen festen Termin gebe es noch nicht – auch sei unklar, ob der Übergang nahtlos sein wird. „Die Filiale im Bahnhof betreiben wir seit 35 Jahren. Wir hängen seit Jahren in der Luft. Wir hätten gerne schon etwas eher unsere Fläche neu gestaltet. Durch das Engagement der Firma Bremer wird es jetzt endlich konkret und wir freuen uns auf ein neues, vorzeigbares Gebäude für Paderborn“, betont Geschäftsführerin Birgit Laufs. Wie eine Bäckerei-Filiale nach dem Neubau aussehen könnte, dazu gibt es noch keine Aussagen. „Es fehlt ein finaler Grundriss“, berichtet Harald Laufs.

Buswarteplätze sollen verlagert werden

Die Stadt plant derweil, die Buswarteplätze zu verlagern. Die Haltestellen werden auf der Fahrbahn in Höhe der Kurzzeitparkplätze angeordnet. Auf den Kurzzeitparkplätzen sind Wetterschutz und ein barrierearmer Umbau vorgesehen, teilt die Verwaltung mit. Zudem soll es provisorische Parkplätze sowie neue Markierungen geben. „Die Kosten der Maßnahmen trägt die Investorin. Außerdem wird sie für die Nutzung der öffentlichen Flächen Sondernutzungsgebühren leisten“, teilt die Stadt mit.

Um während der Bauphase ein gutes Angebot für den Radverkehr vorzuhalten, soll in einer bewachten Anlage 200 Fahrräder abgestellt werden können. Für die Bewachung und den Service soll die Stiftung Bildung und Handwerk sorgen. Dank weiterer Abstellflächen – auch auf der anderen Straßenseite bei der Agentur für Arbeit – sollen insgesamt 394 Abstellmöglichkeiten geschaffen werden. Unter anderem sollen dafür Parkplätze geopfert werden.

Die Möglichkeit einer zusätzlichen Aufstockung der Fahrradabstellmöglichkeiten vor dem Finanzamt befindet sich in der Prüfung. Insgesamt plant die Verwaltung drei Container für den Betrieb der provisorischen Fahrradstation aufzustellen. Die Stadt will die Kosten in Höhe von 85.000 Euro übernehmen.