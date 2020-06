Älterer Golf war in Brand geraten – Junge Frau aus Paderborn verletzt

Paderborn (WB/mba). Die Bundesstraße 1 ist gegen 19.40 Uhr wieder in Richtung Paderborn freigegeben worden. Der Verkehr wird aktuell einspurig an der Einsatzstelle vorbeigeführt. Gegen 18.50 Uhr war dort nach Angaben der Polizei ein Auto kurz vor der Abfahrt zum Frankfurter Weg in Brand geraten.